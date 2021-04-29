В Заводоуковске обокрали парикмахершу, пока она подстригала

В Заводоуковске друг клиентки парикмахера украл золотые украшения. Фото: Ольга Крыльцова

В заводоуковскую полицию с заявлением о краже обратилась 35-летняя местная жительница. Парикмахерша рассказала, что несколько дней назад к ней на стрижку приезжала подруга со своим знакомым. После того как гости уехали, женщина не смогла найти золотые украшения на сумму около 40 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали ранее судимого тюменца 1984 года рождения. Он прятался под Тюменью на даче бывшей сожительницы. Злоумышленник признался в содеянном.

– Пока женщины были заняты, он отправился на балкон покурить. Проходя мимо стеллажа в комнате, заметил на полке золотые украшения и спонтанно решил их забрать. Похищенное в последствии сдал в ломбард, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время по данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.