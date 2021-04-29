В тюменскую колонию пытались передать посылку с наркотиками

В тюменскую колонию доставили посылку с наркотиками. Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении ранее судимого 30-летнего жителя поселка Боровский. Мужчина пытался передать на зону крупную партию наркотиков.

В декабре 2020 года тюменец освободился из колонии № 2, которая находится в областном центре, где отбывал наказание за наркопреступление, разбой и угон. В феврале 2021 года он решил передать запрещенное вещество одному из осужденных.

– Фигурант дела приобрел ЛСД общей массой 0,3 грамма, нанесенное на листок бумаги. Затем он разорвал его на мелкие фрагменты и смешал с орехами. 16 февраля экс-заключенный прибыл в комнату приема и досмотра передач. При досмотре инспектор колонии обратил внимание на бумажки в орехах, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Жителя города задержали и по решению суда заключили под стражу. Прокуратура округа утвердила по уголовному делу обвинительное заключение, материалы дела направлены в Ленинский районный суд.