Погода на 30 апреля в Тюмени: в день памяти преподобного Зосимы – плюс 11

В Тюмени в день памяти преподобного Зосимы – плюс 11. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 30 апреля, несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Тюмени обещает быть ясным. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 3 – 5 градусов, днем – плюс 11. Вечером столбики термометров покажут плюс 4 – 7 градусов. В течение дня будет дуть западный ветер со скоростью 2 – 7 метров в секунду.

30 апреля почитается память преподобного Зосимы, игумена Соловецкого. Зосима и Савватий считаются в народе покровителями пчел, заступниками пчеловодов. К этому времени уже и берёза и ольха распускаются. Если береза перед ольхой лист распустила, то ждали сухого лета, а если ольха перед берёзой, то пророчили мокрое лето. С 30 апреля по 5 мая можно услышать первое кукование кукушки.