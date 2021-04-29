Участок улицы Эрвье в Тюмени закроют почти на все лето. Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта.

Улицу Эрвье на участке от дома № 19 на ул. Алебашевской до Европейского проезда в Тюмени закроют чуть ли не на всё лето. Ограничить движение тут планируют с 30 мая по 18 августа.

– Решение принято в связи с реконструкцией трубопровода тепловой сети. Убедительно просим участников дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

В ведомстве также отметили, что объехать закрытый участок дороги можно по улицам Газовиков и Алебашевской.