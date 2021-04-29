В Тюмени сносят аварийные дома. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени сносят аварийные дома. Накануне, 28 апреля, под ковш экскаватора попало здание на улице Береговой, 92.

– На снос одного дома уходит примерно три дня. Помимо демонтажа здания и вывоза строительного мусора на специализированный полигон, нам надо очистить котлован от посторонних предметов, после чего засыпать территорию песком и разровнять. За две недели уже выполнили работы на пяти домах, – рассказал директор по строительству «Промтех-Сибирь» Андрей Агафонов.

Инженер по строительному контролю казначейства Рамазан Хабибуллин, в свою очередь, поделился, что по контракту подрядчики должны завершить все работы за 40 дней, но зачастую справляются быстрее. Так, дом на улице Береговой был им передан 14 апреля, но уже в ближайшие дни от него не останется и следа.

Всего же в планах 2021 года намечен снос 75 аварийных домов. На сегодняшний день «полегло» 13.