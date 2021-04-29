Все тюменские зоны отдыха обработают от клещей к 1 мая. Фото: Вадим Бегун

Все тюменские зоны отдыха обработают от клещей к 1 мая. Такую задачу поставили перед департаментом городского хозяйства.

– На сегодняшний день осуществляется обработка рекреационной зоны лесов, а именно зон отдыха, коих более 15. Они в приоритете, поэтому уже 1 мая жители города могут спокойно на них отдыхать. 27 апреля полностью обработали Гилёвку, – сообщил директор ведомства Семён Тегенцев.

В одном лишь Центральном административном округе планируют обработать почти 210 гектаров озелененных территорий. Работы ведутся с 26 апреля и продолжатся до 5 мая, ведутся они ночью – с 22.00 до 5.00.

Стоит напомнить, что эффект от противоклещевой обработки территорий зависит от погоды и длится от одного до полутора месяцев. Любителям отдыха на природе нужно не забывать периодически осматривать себя, чтобы не допустить присасывания клеща, обязательно применять средства индивидуальной защиты, осматривать после прогулки домашних животных.

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