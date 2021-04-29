Тюменцам расскажут о текущей ситуации на рынке труда. Круглый стол «Рынок труда в условиях пандемии. Год действия ограничительных мер» пройдет 30 апреля на совместной площадке изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» в рамках проекта «Говорим о важном».
В экспертной встрече примут участие:
- Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области;
- Светлана Чуйкова, представитель АСИ в Тюменской области по направлению «Образование и кадры», председатель общественного совета департамента труда и занятости населения Тюменской области;
- Андрей Казанцев, заместитель генерального директор по персоналу ПАО «Тюменские моторостроители»;
- Татьяна Гончарова, начальник отдела кадров и трудовых отношений ПАО «Тюменские моторостроители»;
- Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter.
Участники обсудят текущую ситуацию на рынке труда Тюменской области, озвучат актуальные данные по безработице, а также расскажут о мерах поддержки, предпринимаемых на уровне региона в части содействия трудоустройства граждан.
Кроме того, спикеры ответят на вопросы, какие профессии стали наиболее востребованными за пандемию и на развитие каких профессиональных компетенций соискателям стоит обратить внимание.
Прямой эфир пройдет 30 апреля в популярном городском паблике «Тюмень», а также на официальных страницах изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» в социальных сетях. Начало трансляции в 10 часов.