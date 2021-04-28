В Тюмени в Родительский день пустят дополнительные автобусы. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени в Родительский день, 11 мая, пустят дополнительные автобусы. Количество транспорта увеличится на маршрутах № 32 и № 121.

Так, на маршруте № 121, следующим от железнодорожного вокзала до Червишевского кладбища – 2, будет организовано движение семи автобусов особо большого класса вместимости. На маршруте № 32 «Ж/д вокзал – с/о «Приволье» будут курсировать пять автобусов большого класса вместимости.

– Накануне Родительского дня, с 8 по 10 мая, по маршруту № 121 выйдут на линию пять автобусов особо большого класса вместимости, а по маршруту № 32 – четыре автобуса большого класса вместимости, – добавили в МКУ «Тюменьгортранс».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22.