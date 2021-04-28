Тюменцам все же подадут алкоголь на летних верандах. Фото: Тюмень - наш дом

Жителям Тюмени все же подадут алкоголь на летних верандах кафе. Напомним, что буквально вчера на это был установлен запрет. По крайней мере, так говорила директор департамента потребительского рынка администрации Тюмени Елена Еремина в интервью местному телеканалу.

– Все веранды и летние кафе работают при стационарных объектах общепита и по меню основного предприятия. Как правило, у предприятия общественного питания есть лицензия на розничную продажу алкогольной продукции. А значит, продавать посетителям и гостям праздничные напитки можно, и предстоящие долгие выходные дни не являются исключением, – сообщили в администрации областного центра.

В ведомстве также отметили, что бизнесмены, желающие принять участие в городском конкурсе «Лучшее летнее кафе», должны продумать концепцию оформления. От того, насколько удачной, по мнению посетителей, она будет, зависит их успех в конкурсе.