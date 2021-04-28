Тоболяк украл восемь километров кабеля на шесть миллионов рублей. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение о том, что из металлического вагончика, расположенного на территории стройки, кто-то похитил 24 катушки с силовым кабелем протяженностью около восьми километров. Ущерб оценивается в шесть миллионов рублей.

Оперативники выявили подозреваемого, коим оказался 31-летний работник предприятия. Вечером мужчина сорвал навесной замок подсобки и проник в внутрь.

– Похищенные катушки он вывез через контрольно-пропускной пункт на служебном грузовом автомобиле. После чего спрятал их в своём гараже и намеревался в последующем их продать или сдать в пункт приёма металла, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время все похищенные катушки возвращены законному владельцу. Задержанный свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело «Кража, совершенная в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.