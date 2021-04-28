В Тюмени проходит акция, посвященная медикам. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени сегодня, 28 апреля, как и во все стране, отмечают День работников скорой помощи. Горожане чествуют медиков за их труд во благо спасения человеческих жизней.

Так, ЦВР «Дзержинец» совместно с региональным управлением Госавтоинспекции организовали акцию «103 всегда впереди!», напомнив горожанам, что нужно всегда пропускать карету скорой помощи. К сожалению, это понимают не все.

Ведущий специалист по работе с молодежью ЦВР Александра Акулина рассказал, что волонтеры вместе с сотрудниками ГИБДД будут останавливать автомобилистов и дарить им наклейки.

Мероприятие стартует в 16.00 в районе ЦУМа. Там автомобилисты получат наклейку с напоминанием о важности уступать дорогу машинам с «мигалками».