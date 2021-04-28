В Тюмени парковки сделают бесплатными в майские праздники. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени парковки будут бесплатными в майские праздники – с 1 по 10 мая. Это же относится и к многоуровневому паркингу на набережной реки Туры.

– Главная задача платных паркингов – борьба с хаотичной парковкой и загруженностью дорожной инфраструктуры. Именно проект «Единое парковочное пространство» призван справиться с этими проблемами и создать возможность для комфортного передвижения пешеходов, общественного транспорта и автомобилей, – отметили в Комитете по связям с общественностью и СМИ.

В администрации предположили, что в нерабочие дни транспортный поток будет снижен, и горожане смогут правильно парковать свои автомобили.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в целях обеспечения транспортного обслуживания населения с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая года включительно городской пассажирский транспорт областной столицы будет работать по графикам воскресных дней