Жители Тюмени боятся ходить в туалет на работе. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Жители Тюмени стесняются ходить в туалет на работе. Конечно, не все – но каждый пятый точно.

Согласно проведенному анонимному опросу исследовательским центром Зарплаты.ру, 21% респондентов испытывают дискомфорт при необходимости удовлетворения естественных нужд в течение рабочего дня. При этом 19% опрошенных терпят до дома, 28% ждут, когда выйдет коллега, а 8% – вообще не приближаются к уборной.

Кстати, женщины стесняются больше представителей сильного пола – 63% против 37% соответственно. 14% респондентов недовольными созданными начальством условиями. Треть опрошенных, например, жалуются на отсутствие туалетной бумаги и освежителя воздуха, а 16% не могут закрыть дверь, для 13% там слишком грязно.

Интересно, что три процента опрошенных тюменцев вообще не имеют туалета на работе. Еще 7% жалуются, что начальство «записывает», кто сколько раз ходит в туалет и угрожает штрафами. Отметим, что так делать нельзя – по Трудовому кодексу работодатель обязан обеспечить работнику должные условия для удовлетворения бытовых нужд.