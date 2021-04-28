Фельдшер тюменской скорой спас утонувшего мальчика. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Фельдшер тюменской скорой Максим Садыков спас утонувшего мальчика. Историю о чудесном спасении, которая случилась 10 лет назад, медик рассказал сам.

– По недосмотру родителей маленький мальчик (как потом выяснилось, пятый ребенок в семье) упал в речку. Родители достали утонувшего сына из воды без признаков жизни – дыхание и пульс отсутствовали. Проведя на берегу реанимацию, нам удалось вернуть пациента к жизни, и уже в машине он пришел в сознание. И как закричит пронзительно! И никаких сомнений у нас уже не было – жить будет, – вспоминает Максим Садыков.

По его словам, профессию он получил по наследству от бабушки, которая также посвятила свою жизнь скорой.

– Меня с детства завораживала работа на скорой помощи, манила своей неизведанностью. Желание помогать людям в экстренных ситуациях и предрешило мой дальнейший путь, – пояснил он.

Напомним, что сегодня, 28 апреля, отмечается День скорой медицинской помощи. Поздравить и поблагодарить работников скорой могут все желающие тюменцы. Сделать это можно на официальном сайте скорой помощи или в соцсетях, указав хештег #спасибоскорая72.