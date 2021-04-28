За первый день голосования по городской среде в Тюменской области приняло участие более тысячи жителей региона

Фото с сайта 72.gorodsreda.ru

Сквер Пограничников и четыре зеленых уголка Тюмени преобразятся в 2022 году, а уже сейчас горожанам предлагают выбрать варианты дизайн-проектов. Всероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства стартовало 26 апреля и завершится 30 мая.

В областной столице жители голосуют за дизайн-проекты сквера Пограничников и зеленых уголков на улице 70 лет Октября, 12, 14а, 14, 16, 18а; на пересечении улиц Таврической и Белинского (сквер Юристов); в районе улицы Малышева, 22 – 24; в районе улицы Линейной, 15 – 17. К каждому проекту прилагается описание, которое сопровождается иллюстрациями.

Так, разработчики дизайн-проекта зоны на улице Линейной планируют, что зеленый уголок площадью 3 137 кв. м озеленят, создадут уличное освещение и в целом подготовят для круглогодичного использования – для прогулок и тихого отдыха. Здесь хотят посадить сирень и яблони, чтобы весной они радовали цветением и благоуханием местных жителей.

– Летом будут цвести колючие розы и пузыреплодник калинолистный «диаболо». Осенью привлекут внимание рябины гроздьями ягод, сохраняющимися до поздних заморозков. Голубая ель и сосна будут акцентировать на себе внимание зимой. В январские праздники ель можно будет использовать в качестве новогоднего дерева, – предполагают организаторы.

Подробно ознакомиться с дизайн-проектами благоустройства общественных территорий Тюмени и проголосовать за понравившийся вариант можно на платформе 72.gorodsreda.ru.

Напомним, что в Ишиме тоже выбирают дизайн-проект благоустройства сквера Майский. Участок сквера занимает территорию квартала между улицами Калинина, Большой, Котовского и проездом Майский площадью более 31 тыс. кв. м. Здесь планируют создать уютное место для отдыха, пеших и велопрогулок горожан, сделать среду комфортной и удобной как для прохожих, так и для тихого отдыха. Посадят ели, липы, сосны, березы, дубы, создадут газоны, высадят кустарники – по задумке дизайнеров, озеленение благоприятно повлияет на состав и чистоту воздуха, а еще это снизит уровень городского шума.

Чтобы проголосовать за проект благоустройства в вашем городе, нужно зарегистрироваться на единой платформе для голосования zagorodsreda.ru. Сделать это можно по номеру телефона либо через портал госуслуг. Каждый участник голосования может выбрать одну территорию благоустройства относительно адреса проживания, указанного при регистрации. К голосованию допускаются граждане России старше 14 лет.

– Выбирайте общественные территории и дизайн-проекты благоустройства, следите за реализацией победивших проектов, участвуйте в развитии своего города, – призывают организаторы всероссийского голосования по выбору объектов для благоустройства.

По сообщению организаторов, за первый день голосования по городской среде в Тюменской области приняло участие более тысячи жителей региона. Напомним, что рейтинговое голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», который курирует Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.