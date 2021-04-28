Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 28 апреля 2021 года увеличилось на 49 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 28 апреля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 49 и составило 35 042 человека.

За последние сутки в России выявлено 7 848 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 13,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 387 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 420 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 787 273 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 109 367 летальных исходов, выздоровели 4 411 098 человек.