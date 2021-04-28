В Тюмени открывается запись на вторую смену в «Отряды мэра»

В Тюмени открывается запись на вторую смену «Отрядов мэра». Фото - ТГМЦ.

В Тюмени 4 мая в 10.00 открывается онлайн-запись на вторую смену в «Отряды мэра». Документы примут уже после праздников – с 11 по 14 мая.

Подростки и родители, оформившие электронный талон через официальный сайт «Отрядов мэра», могут сдать документы в ТГМЦ (ул. 50 лет Октября, 48) в указанное в талоне время.

– Получить трудовой опыт на пятидневной смене смогут 1 300 тюменских подростков. Заработная плата ребят за вычетом всех налогов составит 2 148,05 рубля, если человек отработает все время, – пояснили в ТГМЦ.

Отметим, что в онлайн-запись выложена лишь небольшая часть вакансий. Основная масса распределена между учреждениями общего и дополнительного образования. Запись на смены осуществляется в детско-юношеских центрах, спортивных и общеобразовательных школах, документы подаются туда же.