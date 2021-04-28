В тюменском селе 84-летний пенсионер «проворонил» кошелек со 160 тысячами рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отделения омутинской полиции с сообщением о том, что у него украли деньги, обратился 84-летний житель села Лесное. Оперативники задержали 25-летнего безработного односельчанина заявителя.

Как выяснилось, пенсионер попросил молодого человека купить ему продукты питания в магазине. Доставая деньги из кошелька, пожилой человек и не предполагал, что станет жертвой преступления.

– Злоумышленник, приметив, что у мужчины есть крупная сумма денег, решил их украсть. Вернувшись из магазина, он воспользовался невнимательностью пенсионера и вытащил из кошелька 160 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.