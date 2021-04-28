Тюменские леса горели 73 раза за две недели. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области с начала пожарного сезона от огня пострадало 79,3 тысячи гектаров территории лесного фонда. Всего с 15 апреля в регионе зафиксировано 73 лесных пожара.

– Количество лесных пожаров за этот период увеличилось в 1,8 раза, а площадь лесного фонда, пройденная огнём, в 187 раз, – сообщил директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов.

Если вы заметили начинающийся пожар в лесу, немедленно сообщите об этом по телефону 8-800-100-94-00 или по короткому номеру 112. Главная задача – не дать пожару набрать силу и распространиться.