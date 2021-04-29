В Тобольске мужчина вынес из магазина шесть килограммов сыра. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение о краже из крупного сетевого магазина более шести килограммов сыра. Ущерб составил около трех тысяч рублей.

Выехавший на место происшествия участковый просмотрел камеры видеонаблюдения и установил личность подозреваемого лица. 31-летний ранее судимый за преступления против собственности мужчина задержан и доставлен в отдел полиции.

– Свою вину он признал и пояснил, что похитил сыр для личного употребления. Задержанный сложил похищенный товар в рюкзак, после чего покинул торговую точку, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время сотрудники полиции изъяли похищенный товар и вернули законному владельцу. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.