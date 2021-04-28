Тюменец разбил «лобовуху» чужой иномарки, потому что ему не понравилась машина

Тюменец разбил «лобовуху» чужой иномарке, потому что ему не понравилась машина. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции № 1 по городу Тюмени обратилась 57-летняя местная жительница с заявлением о том, что неизвестный повредил лобовое стекло на ее «Ниссане X-TRAIL». Хозяйка автомобиля обнаружила повреждения утром.

Полицейские задержали 30-летнего ранее не судимого горожанина. В день совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

– Молодой человек возвращался домой, когда его внимание привлекла иномарка. Он декоративной цепью ударил по лобовому стеклу, причинив ущерб в 20 тысяч рублей. В отделе полиции злоумышленник пояснил, что иномарка ему просто не понравилась, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени.

В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Часть причиненного материального ущерба уже возмещена собственнику автомобиля.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные повреждение чужого имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.