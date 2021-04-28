Жителям Тюмени показали, как может выглядеть зеленая зона на улице Линейной

Жителям Тюмени показали, как может выглядеть зеленая зона по улице Линейной. Фото: Тюмень - наш дом

Жителям Тюмени предлагают рассмотреть варианты будущего благоустройства озелененной зоны между домами № 21 и № 23 на улице Линейной площадью более трех тысяч квадратных метров. Горожанам надо выбрать дизайн-проект.

Фото - "Тюмень - наш дом" в ВК.

Концепция развития территории предполагает озеленение и круглогодичное использование для передвижения по району, прогулок, тихого отдыха. Ассортимент зеленых насаждений подобран таким образом, чтобы пространство было декоративно в весенний период за счет сирени и яблонь.

Фото - "Тюмень - наш дом" в ВК.

– Летом тут будут цвести колючие розы и пузыреплодник калинолистный «Диаболо». Осенью привлекут внимание рябины гроздьями ягод, сохраняющимися до поздних заморозков. Голубая ель и сосна будут акцентировать на себе внимание зимой. В январские праздники ель можно будет использовать в качестве новогоднего дерева, – рассказали в администрации города.

Фото - "Тюмень - наш дом" в ВК.

В ведомстве также уточнили, что проекты предусматривают и устройство освещения. Высказать своё мнение можно на портале «Я решаю!».