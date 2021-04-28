У пожилой тоболячки в животе выросла девятилитровая опухоль. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Гинекологи ОКБ № 2 избавили 64-летнюю жительницу Тобольска от массивного образования внутри живота. Брюшная полость сильно увеличилась в размерах, и пенсионерке пришлось обращаться к медикам.

Выяснилось, что образование разрослось и заполнило всю брюшную полость и малый таз. Тоболячку тут же эвакуировали в Тюмень. В областной столице ей провели операцию без больших разрезов. Гинекологи-хирурги извлекли из брюшной полости женщины многокамерное девятилитровое жидкостное образование диаметром в 35 сантиметров.

– Опасность такой опухоли в том, что любая физическая нагрузка или падение могли спровоцировать ее разрыв. Это могло бы привести к внутрибрюшному кровотечению и массивной кровопотере. Впоследствии пациентке пришлось бы проходить более тяжелый и длительный реабилитационный период после экстренной операции, – предположил руководитель гинекологического отделения ОКБ № 2 Денис Лапин.

В настоящее время горожанку ничего не беспокоит. На пятые сутки ее выписали из стационара. Она восстанавливается под присмотром специалистов Тобольска.