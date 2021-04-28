В Тюменской области протестируют систему электронного голосования. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области протестируют систему электронного голосования «Выборы». Это произойдет с 12 по 14 мая. Жители старше 18 лет могут подать заявку на участие. Для этого нужно лишь иметь подтвержденную регистрацию на портале госуслуг.

– Важно посмотреть, как готова к нагрузке система ГАС «Выборы», поскольку мероприятие впервые проводится в масштабах всей Российской Федерации. В каждом регионе в дистанционном голосовании примут участие не менее полутора процентов избирателей. В абсолютных цифрах в целом по стране – примерно один миллион человек. В Тюменской области ожидается 17 тысяч участников тренировки, – рассказал председатель Тюменской областной избирательной комиссии Игорь Халин.

Стоит отметить, что применят дистанционную систему голосования 19 сентября 2021 года – в единый день голосования в шести субъектах РФ, которые определят позже, передает «Тюменская линия».