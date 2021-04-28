В Тюменской области выявят лучшую команду, знающую правила интернет-безопасности. Фото предоставлено "КП".

В Тюменской области подошёл к концу цикл игр по интернет-безопасности, объединивший все районы области.

Фото предоставлено "КП".

В течение апреля определились команды-победители из Ишимского (команда «Ритм» тоболовской школы, капитан Карина Замковая), Тюменского (команда «Киберпанки» мальковской школы, капитан Арсений Почкин) и Тобольского районов (команда «СССР» сетовской школы, капитан Марат Хабибуллин).

– Соревнования продолжались на протяжении двух лет. За это время семиклассники в процессе подготовки к игре усвоили много полезной информации о том, как правильно и безопасно вести себя в онлайн-мире и, безусловно, подарили нам как организаторам массу положительных эмоций и веру в то, что будущее поколение гораздо лучше нашего умеет проявлять инициативу и быстро принимать решения в стрессовых ситуациях, – рассказывает организатор интеллектуальных соревнований «Жизнь в виртуальном мире и кибер-безопасность», депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова.

Фото предоставлено "КП".

Битва за звание лучшей команды области на знание правил интернет-безопасности пройдёт в сентябре 2021 года, так же онлайн, как и мероприятия 2020–2021.