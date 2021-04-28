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Недвижимость28 апреля 2021 8:26

В тюменском сквере Железнодорожников установят паровоз

Также тут сделают освещение и посадят кустарники
Сергей Швецов
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В тюменском сквере Железнодорожников установят паровоз.

В тюменском сквере Железнодорожников установят паровоз.

Фото: Тюмень - наш дом

В тюменском сквере Железнодорожников установят паровоз. Зеленый уголок преобразится уже в этом году.

– Тут посадят кустарники и цветники, появится площадка для выгула собак и малые архитектурные формы. Рабочие сделают освещение, водоотвод с территории будет обеспечен точечной системой смотровых и дождеприемных колодцев, – рассказал о проекте руководитель управы Калининского административного округа Владимир Кильтау.

Также стало известно, что в обновленном сквере установят информационные стенды с фотографиями почетных жителей города – железнодорожников и Героев Социалистического Труда.

В администрации Тюмени напомнили, что свой вклад в благоустройство областного центра может внести каждый. Необходимо проголосовать на федеральной платформе https://72.gorodsreda.ru/ за предложенные дизайн-проекты для пяти территорий.

Строительство и ремонтТюменская область: благоустройство