В Тюмени поднялись цены на муку и соль. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области на 1,9% выросли цены и тарифы. Больше всего подорожала мука – на 13,5% и овощи – на 7,3%.

Повышение стоимости коснулось и соли (на 3,8%), хлеба (на 3,7%), мяса и птицы (на 3,5%), чая (на 3,4%), масла подсолнечного (на 3,3%), кондитерских изделий (на 3,2%), алкоголя (на 1,6%). Сахар, крупа и бобовые подорожали менее чем на 1%

Пошли вверх и цены на мебель (на 4,5%), строительные материалы (на 2,9%), табачные изделия (на 2,5%). Стоимость обуви, ткани, одежды и белья соответствуют уровню декабря 2020 года.

По данным Тюменьстата, цены на дизельное топливо выросли на 2,6%, на бензин автомобильный – на 4,2%. Среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на услуги пассажирского транспорта и зарубежного туризма (на 9,8%), гостиниц (на 6,8%). Отмечено снижение тарифов на услуги банков (на 3,3%) и услуги связи (на 0,7%).