Тюменцам с подпиской «СберПрайм» и «СберПрайм+» бесплатно доставляют продукты на дом. Фото - Сбер.

Клиентам с оформленной подпиской «СберПрайм» или «СберПрайм+» федеральный сервис доставки продуктов СберМаркет бесплатно доставляет продукты и товары первой необходимости прямо до двери. В Тюмени жители и гости города могут оформлять заказы из магазинов пяти торговых сетей – METRO, «Ашан», «Лента», «Окей» и «Мегамарт», в Тобольске – из магазина торговой сети «Лента».

Сегодня СберМаркет позволяет покупать онлайн продукты и товары первой необходимости уже в 150 городах России. Заказ можно оформить через приложение или сайт. Вашу покупку скомпонуют сборщики, которые тщательно отбирают продукты и товары. Они упакуют все в пакеты и термобоксы, а курьеры доставят их до дверей в выбранный двухчасовой интервал с 10 до 21 часов.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Стоимость услуг СберМаркета составляет 98 рублей за первый заказ и 158 рублей – за последующие. Оформленная подписка «СберПрайм» или «СберПрайм+» позволяет получать заказы совершенно бесплатно, нашим клиентам необходимо оплатить только заказанные товары. Клиенты экономят не только время для семьи и любимых увлечений, но и деньги.

Купить подписку «СберПрайм» и «СберПрайм+» можно в приложении Сбербанк Онлайн или в офисе банка с помощью консультанта. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами каждого из сервисов, на которые распространяется подписка, достаточно авторизоваться в них по своему Сбер ID.

«СберПрайм+» – это новый продукт экосистемы Сбера. По сравнению с прежней версией подписки, здесь впервые скидки и спецпредложения действуют не только на нефинансовые сервисы, но и на классические банковские карточные услуги – повышенные бонусы от «СберСпасибо», снятие наличных без комиссии в любых банкоматах мира, безлимитные бесплатные переводы по всей стране, выгодный курс обмена валют.

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