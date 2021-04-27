Тюменке, со злости убившей щенка, грозит три года тюрьмы. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени утвердили обвинительный акт по уголовному делу в отношении 31-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в жестоком обращении с животным, она убила собственную собаку.

Трагический инцидент произошел 7 марта 2021 года. В этом день пьяная злоумышленница поругалась со своим сожителем и решила выместить злость на щенке. В подъезде дома № 60 на улице Харьковской она вонзила нож в шею собаки.

– Очевидцы связались с волонтерами. Щенка доставили в клинику, но спасти его не удалось. Обвиняемая признала вину. Материалы дела направлены в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве отметили, что женщине грозит до трех лет лишения свободы. Однако она может отделаться штрафом до 80 тысяч рублей или обязательными работами на срок до 360 часов.

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