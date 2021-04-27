Тюменцам напомнят правила посещения парков в пожароопасный период. Фото: Вадим Бегун

Тюменцам напомнят о том, какие правила посещения парков и дачных участков предписывает объявленный в регионе пожароопасный период. Экспертная встреча пройдет на совместной площадке изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» в рамках проекта «Говорим о важном».

В круглом столе примут участие:

Виталий Флянц – заместитель директор департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени;

Скурихин Сергей – инженер отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области;

Алексей Кучеров – председатель межрегионального отделения «Союз садоводов России» в Тюменской области, ХМАО-Югре, ЯНАО.

Участники встречи расскажут, до какого периода запрещено посещать леса, а также подробно остановятся на том, что нельзя делать на своем дачном участке или на территории частного дома в период действия особого противопожарного режима.

Отдельное внимание будет уделено посещению городских парков и скверов. Спикеры ответят на вопрос, смогут ли горожане отправиться в майские праздники на шашлыки в специально оборудованные для этого места.

Прямой эфир пройдет в популярном городском паблике «Тюмень», а также на официальных страницах изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» в социальных сетях. Начало трансляции в 11 часов.