График работы детских садов на майские праздники в Тюмени: как будут работать детские сады с 1 по 10 мая 2021 года

Работа детских садов в майские праздники – 2021 в Тюмени: дежурные группы открыты. Фото: Ольга Крыльцова

Рассказываем, как будут работать детские сады в майские праздники в Тюмени, с 1 по 10 мая 2021 года. Стало известно, что детишек ждут в дежурных группах. Таким образом, провести свой досуг в детсадах смогут только те юные жители города, чьи родители будут работать в праздничные дни.

Также отметим, что местные центры «Мои документы» в майские выходные будут работать частично. 1, 8, 9, 10 мая они не работают, а вот со 2 по 7 мая МФЦ примут посетителей в штатном режиме.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, как будут работать медицинские учреждения в майские праздники – 2021 в Тюмени. Рабочий день во всех госмедучреждениях региона 30 апреля и 8 мая будет на час короче. 4, 5, 6 и 7 мая – обычный режим.