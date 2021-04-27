В тобольское Заболотье пустят самолеты. Фото - tobolsk-mr.admtyumen.ru.

В Тюменской области откроется движение пассажирских самолетов в тобольское Заболотье. Расписание рейсов уже утвердили.

Так, самолеты начнут летать в Лайтамак с 11 мая, Чебургу и Тахтагул – с 12 мая, а сообщение с Янгутумом и Топкинбашева начнется 3 июня. Воздушное судно Ан-2 будет перевозить пассажиров до 15 ноября.

В администрации Тобольского района напомнили, что с 1 мая открывается сезонное авиасообщение с Ачирским поселением. В этом году по просьбе жителей Заболотья добавили еще три вертолетных рейса, пересмотрели график полётов: они начнутся на месяц раньше.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в прошлом году поступали жалобы от жителей Тобольского района – деревень Ачиры, Ишменево и Изиметь – на регулярную задержку рейсов от компании «ЮТэйр». В связи с этим тюменский транспортный прокурор даже провел личный прием граждан прямо на месте.

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