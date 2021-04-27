Перед майскими праздниками тюменцам рассказали, как выбрать мясо для шашлыка. Фото: Вадим Бегун

Перед майскими праздниками тюменцам рассказали, как выбрать мясо для шашлыка. Покупать его лучше в магазине или на рынке, так как там контролируют его качество.

– Самый достоверный способ определить свежесть мяса – надавить на него подушечкой пальца. Если после этого поверхность быстро приняла прежнюю форму, значит, мясо свежее. Полежав дольше положенного срока при комнатной температуре или в охлажденном виде, мясо теряет плотную структуру из-за разрыхления волокон. После надавливания несвежее мясо не принимает первоначальную форму, – отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что цвет мяса может быть от светло-красного до темно-бордового, этот параметр зависит от возраста животного. Судить о мясе по цвету жира невозможно, он может быть, как совсем светлым, так и темным. На ощупь свежее мясо чуть влажное и гладкое. Запах у качественного мяса должен быть приятным, иногда с легким ароматом молока.