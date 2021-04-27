Тюменец с крупным долгом остался без «Мерседеса», приехав за покупками в ТРЦ. Фото: Пресс-служба УФССП по Тюменской области

В Тюмени 34-летний мужчина с долгом в полмиллиона рублей два года скрывался от судебных приставов. Однако час расплаты все же настал: специалисты подкараулили злостного должника у торгово-развлекательного центра и арестовали его машину.

Перед этим судебный пристав-исполнитель сделал запросы в регистрирующие ведомства и обнаружил, что у горожанина есть «Мерседес». Его-то и решили арестовать в счет погашения долга.

– Сотрудники ведомства установили местонахождение автомобиля и выехали на место. Надо сказать, что должник не ожидал такого поворота событий, ведь он приехал в торговый центр за покупками, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Специалисты составили акт описи и арестовали авто. «Мерседес» поместили на штрафстоянку, сейчас готовятся документы на его реализацию. При этом тюменец все еще может вернуть машину, но только выплатив долг.