Тюменские таможенники задержали крупную партию национальной обуви таджиков с логотипом «Рибок». Фото - utu.customs.gov.ru.

Тюменские таможенники задержали необычный товар – 79 пар национальной обуви таджиков – махси – весом почти 15 килограммов. Из города Худжанд ее привез житель Центральной Азии.

– Учитывая количество и разнообразие махcи в багаже, сотрудники таможни приняли решение о неотнесении обуви к товарам для личного пользования. Для ввоза коммерческой партии товара гражданину Таджикистана необходимо было подать декларацию на товар и уплатить таможенные платежи, но он отказался, – сообщил начальник Сургутского таможенного поста Игорь Галузин.

Также стало известно, что на всех парах, кроме одной, обнаружили подделку торговой марки Reebok. Возбуждены административные дела.

Ранее в практике таможенного поста встречались случаи перемещения партии чехлов для мобильных телефонов, а также ободков, диадем, брошей, браслетов, серёг на сумму около одного миллиона рублей.