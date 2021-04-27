Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 апреля 2021 10:48

В Тюменской области за сутки произошло 60 пожаров

Общая площадь возгорания составила порядка четырех тысяч гектаров
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий
В Тюменской области за сутки произошло 60 пожаров.

В Тюменской области за сутки произошло 60 пожаров.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области за сутки произошло 60 пожаров. Общая площадь возгорания составила порядка четырех тысяч гектаров.

– На прошлой неделе горожане жаловались на смог. Специалисты местного управления Роспотребнадзора провели мониторинг состояния воздуха, отобрав пробы на содержание вредных веществ в атмосферном воздухе: диоксида серы и азота, окиси углерода, бензопирена, формальдегида, углерода, взвешенных веществ и мелкодисперсных частиц, – сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович.

По его словам, на сегодняшний день исследовано 156 проб. В областном центре пробы исследованы в центральной и заречной частях города. Превышений ПДК вредных веществ не выявлено.

ЧППожары в Тюмени и Тюменской области