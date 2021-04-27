Сбер впервые профинансировал проект федерального застройщика «Талан» в Тюмени. Фото - Сбер.

Западно-Сибирское отделение Сбербанка впервые профинансировало проект федерального застройщика «Талан» в Тюмени. Кредитная линия в размере 1,6 млрд рублей сроком на 3 года была предоставлена на строительство третьей очереди жилого комплекса комфорт-класса «Интеллект-квартал», расположенного в микрорайоне Тюменская Слобода. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 1 квартале 2023 года.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– В Тюмени это наша первая сделка с федеральным девелопером «Талан». Ранее компания получала финансовую поддержку Сбербанка в других регионах страны для создания своих объектов. Рад началу нашего сотрудничества и уверен, что вместе мы реализуем еще не один проект на благо жителей столицы Тюменской области. Так как продажа квартир в жилом комплексе «Интеллект-квартал» реализуется с использованием счетов эскроу, то застройщик получит средства дольщиков только после ввода объекта в эксплуатацию. Данный механизм позволяет защитить средства дольщиков от ситуаций, связанных с отсутствием финансирования стройки.

«Интеллект-квартал» – принципиально новый жилой комплекс, в котором применяются самые актуальные технологические и архитектурные решения, во многом упрощающие жизнь современного человека. Проект вдохновлен современной немецкой архитектурой: наружные стены выполнены по технологии баварской кладки, в которой используется кирпич ручной формовки восьми оттенков. Высотность домов варьируется от 7 до 19 этажей. В 2019 году ЖК «Интеллект-квартал» попал в топ-100 новостроек России и до сих пор не сдает лидирующие позиции.

Дмитрий Антощенко, директор ООО «СЗ «Талан-Тюмень»:

– Продажи квартир третьей очереди уже открыты. В жилом комплексе реализуются такие инновационные решения, как бесключевой доступ, виртуальный консьерж, система телеметрии, USB во дворе, возможность приобретения одного из пакетов «Умный дом», куда входят дополнительные опции для удобного и комфортного проживания каждого члена семьи.

Покупатели квартир в жилом комплексе «Интеллект-квартал» могут воспользоваться ипотечными программами Сбербанка для приобретения строящегося жилья на сайте DomClick.ru. При покупке недвижимости в ипотеку или за наличный расчет клиентам доступен сервис электронной регистрации сделки, который позволяет покупателям недвижимости оформить право собственности без посещения Росреестра или МФЦ, а также сервис безопасных расчетов, обеспечивающий безналичные взаиморасчёты за объект недвижимости между покупателем и застройщиком без дополнительных посещений банка.