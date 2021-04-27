В Тюмени отремонтируют 75 участков тепловых сетей. Фото - "УСТЭК".

В Тюмени капитально отремонтируют 75 участков тепловых сетей. Общая протяженность обновленных труб составит более 20 километров.

– В межотопительный период 2020 года было заменено столько же километров теплотрасс, а в 2019-м – 16 км. Год за годом мы планомерно обновляем и модернизируем систему теплоснабжения города, улучшая качество предоставления услуг отопления и горячего водоснабжения потребителям. Тем самым восполняем 20-летний пробел начала 90-х годов, когда на капитальный ремонт сетей направлялось катастрофически мало средств, – отметили в УСТЭК.

Специалисты Урало-Сибирской теплоэнергетической компании призывают горожан с пониманием относиться к капитальным ремонтам и напоминают, что новые сети – это тепло и комфорт в домах.