«Не хотел уходить». В Ялуторовске женщина выгнала гостя из дома, побив табуреткой

В Ялуторовске женщина выгнала гостя из дома, побив табуреткой. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Ялуторовска от сотрудников городской больницы поступило сообщение, что к ним обратился за медицинской помощью мужчина с телесными повреждениями. Участковый задержал подозреваемую.

Конфликт произошел между соседями. Потерпевший находился в гостях у женщины, распивая алкоголь. После застолья хозяйка попросила гостя удалиться, но мужчина уходить не хотел.

– Тогда женщина взяла деревянный табурет и ударила им несколько раз гостя по голове. Вернувшись домой, ялуторовчанин вызвал скорую помощь, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении ранее судимой 35-летней жительницы Ялуторовска отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.