В Тюменской области заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области увеличилась заболеваемость ОРВИ, превысив эпидемиологический порог. Рост произошел в основном за счет взрослых.

При этом отмечается, что и дети также стали чаще заболевать. К счастью, вирусы гриппа не зарегистрированы. Во всех детсадах усилили дезинфекционный режим, проводятся утренние фильтры и профилактическая работу с детьми и родителями.

– Для профилактики ОРВИ рекомендуем регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку, увлажнять воздух помещений, так как в сухом воздухе содержится большое количество пыли и болезнетворных микробов. Необходимо также регулярно мыть руки с мылом, особенно после телесного контакта с людьми, посещения общественного транспорта, избегать контакта с лицами, больными острыми респираторными заболеваниями, – посоветовали в оперативном штабе Тюменской области.