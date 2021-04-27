Банк Уралсиб вошел в топ-5 лучших льготных ипотечных программ

Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ. Фото: Операционный офис «Тюменский» банка УРАЛСИБ

Банк Уралсиб вошел в топ-5 рейтинга лучших льготных ипотечных программ, который подготовила аналитическая и консалтинговая компания Frank RG. В первую пятерку рейтинга вошла программа Уралсиба «Ипотека с господдержкой» со ставкой от 5,75%.

В исследование включены ипотечные предложения от топ-20 банков по объему портфеля на 01.03.2021 г. Ставки указаны для следующих условий: город Москва, стоимость квартиры – 10 млн рублей, сумма кредита на квартиру – 7 млн рублей, первоначальный взнос – 30%, срок кредита – 15 лет. Исключены программы с застройщиками и партнерами. Процентная ставка без скидок и надбавок, с учетом страхования жизни.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Общие условия кредитования физических лиц (граждане РФ в возрасте от 18 до 70 лет, наличие постоянной или временной регистрации на территории РФ, стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев) на приобретение квартиры на первичном рынке жилья в многоквартирном доме или доме блокированной застройки (таунхаусе) у юридического лица по программе «Ипотека с господдержкой»: процентная ставка от 5,75% до 7,5% годовых за пользование кредитом устанавливается в зависимости от суммы кредита, наличия/отсутствия страхования жизни и риска потери трудоспособности заемщиков, а также страхования приобретаемой недвижимости (после ввода дома в эксплуатацию). Минимальная сумма кредита – 600 000 руб. Валюта кредита – рубли РФ. Срок кредита – от 3 до 30 лет (включительно). Максимальная сумма кредита: до 12 000 000 руб. – при нахождении приобретаемой недвижимости в Москве, Московской обл., Санкт-Петербурге, Ленинградской обл. и до 6 000 000 руб. – в других регионах присутствия Банка. Дополнительные расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщиков, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (перечень рекомендованных страховых компаний размещен на сайте Банка uralsib.ru; тарифы устанавливаются страховой/оценочной компанией), нотариальное заверение документов (при необходимости). Обеспечение – залог/залог прав требования приобретаемого объекта недвижимости, удовлетворяющего требованиям Банка. Минимальный первоначальный взнос – 15%, при подаче заявки по минимальному пакету документов минимальный размер первоначального взноса составляет: не менее 30% – по программе «Ипотека по двум документам» для клиентов, работающих по найму, и не менее 40% – по программе «Ипотека по двум документам» для собственников бизнеса. Досрочное погашение кредита без ограничений. Подробная информация по условиям кредитования – www.uralsib.ru или по телефону 8-800-250-57-57. Тарифы действительны на 01.04.2021 г. Изменение условий кредитования производится Банком в одностороннем порядке. Не является публичной офертой. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15)