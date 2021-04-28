Погода на 28 апреля в Тюмени: утром пойдет мелкий дождь

В Тюмени утром пойдет мелкий дождь. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 28 апреля, небо в Тюмени практически весь день будет облачным, днем возможно небольшое прояснение. Утром пойдет мелкий дождь. Во второй половине дня осадков не предвидится.

Температура воздуха ночью будет плюс 6 – 7 градусов, днем – плюс 13. Вечером столбики термометров покажут плюс 5 – 10 градусов. В течение дня будет дуть северный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1 – 7 метров в секунду.

В этот день почитается память святых апостолов Аристарха, Пуда, Трофима. В этот день осматривают пасеки: «На день святого Пуда доставай пчел из-под спуда». Считалось, что пчелиный рой, залетевший на чужой двор, сулил хозяину дома счастье. На Пуда калина и рябина почки распускают. При нормальной весне в это время распускаются листья на березе. Появляются лягушки. В садах наблюдается раннее цветение вишни.