Названа причина смерти политолога из Тюмени Андрея Шуклина, умершего в 36 лет. Фото из "Фейсбук" Аркадия Либермана.

Названа причина смерти политолога из Тюмени Андрея Шуклина, умершего в 36 лет. Его тело было обнаружено два дня назад, 25 апреля, в одной из квартир на улице Избышева.

«Друзья, в горле ком, и перо пока не ложится в руку, поэтому, позвольте, только официальную информацию. Ишимическая болезнь сердца», – сообщил на своей страничке в «Фейсбуке» коллега покойного Аркадий Либерман.

Также стало известно, что прощание с членом Общественной палаты Тюменской области пройдет завтра, 28 апреля, с 13.00 до 14.00 в Патрушево.

В своем посте Либерман опубликовал и, по его словам, «видимо, последнее фото Андрюши», сделанное за несколько часов до трагедии на субботнике 24 апреля 2021 года.

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