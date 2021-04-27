Жителям Тюмени не продадут алкоголь в майские праздники. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени на время майских праздников будет действовать запрет на реализацию алкогольных напитков. Правда, сильно переживать не стоит – коснется он лишь двух дней – 1 и 9 мая (с 8.00 до 21.00).

Запрет уже закрепили в постановлении регионального правительства от 22 ноября 2017 года № 555-п «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области».

Ограничения в продажи спиртного в другие дни прописаны в постановлении уже городской администрации. Стало известно, что тюменцам не продадут алкоголь 20 мая, во время последнего звонка в школах.