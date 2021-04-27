Компании региона постепенно переходят на российское программное обеспечение

Фото: Россети Тюмень

Использование программного обеспечения отечественного производителя становится популярным среди предприятий страны. В нашем регионе тюменские энергетики одними из первых установили российское программное обеспечение «Р7-Офис» на персональные компьютеры сотрудников. Среди преимуществ нового ПО они выделяют удаленный доступ к документам, который значительно повышает мобильность и скорость выполнения задач.

По последним данным, уже более 64% пользователей энергокомпании работают с офисным пакетом «Профессиональный».

– Выбор российских IT-решений неслучаен. Во-первых, есть возможность получать полноценную обратную связь от разработчиков. Во-вторых, программный продукт совместим с различными форматами файлов – возможность работы с различными электронными документами является одним из ключевых аспектов выбора, – подчеркнул Дмитрий Дружинин, начальник департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления «Россети Тюмень».

Комплексный переход на «Р7-Офис» организован в рамках нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Он направлен не только на популяризацию отечественного офисного продукта, но и на устранение зависимости организаций от лицензионной политики иностранных разработчиков. Кроме того, внедрение нового ПО значительно повышает конкурентоспособность экономики страны и обеспечивает связь регионов в границах единой технологической платформы.

Сейчас специализированное программное обеспечение устанавливается в образовательных учреждениях, органах власти и организациях других сфер деятельности.