В Тюмени сезон опрессовок стартует 17 мая. Фото - "Тюменская область" в ВК.

В Тюмени сезон опрессовок стартует 17 мая. Первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей продлится две недели.

По информации пресс-службы Урало-Сибирской теплоэнергетической компании, второй этап также займет не более 14 дней (он начинается 31 мая). Третий этап стартует 14 июня, четвертый – 28 июня, пятый – 12 июля, шестой – 26 июля, седьмой – 9 августа. Работы завершатся 20 августа. График отключений горячего водоснабжения можно посмотреть на сайте УСТЭК.

– Причиной временного отсутствия горячей воды в некоторых домах летом может стать проведение капитальных ремонтов на тепловых сетях. Время, которое требуется для замены участков теплотрасс, зависит от сложности объектов – их протяженности, диаметра, наличия вблизи смежных коммуникаций, – отметили в компании.