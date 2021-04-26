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Общество26 апреля 2021 14:53

Тюменскому бизнесу обещают реальную помощь

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Тюменскому бизнесу обещают реальную помощь. Фото предоставлено "КП".

Тюменскому бизнесу обещают реальную помощь. Фото предоставлено "КП".

Недовольные клиенты. Из-за них компании теряют значительные деньги (часто даже не догадываясь об этом), и подвергают риску свой бизнес. Умение грамотно решать конфликтные ситуации, превращая рассерженных клиентов в адвокатов бренда, и, главное, предотвращать ошибки – это не только защита бизнеса, это огромное конкурентное преимущество, позволяющее укреплять позиции компании и увеличивать прибыль.

Семинар «Клиент. Война или мир?» - это честный разговор с экспертами о том, как избежать нежелательных последствий от ошибок в сервисе (а они случаются у всех) и как построить систему, повышающую удовлетворенность клиентов. Вы познакомитесь с современными подходами к решению этих задач, получите четкие алгоритмы действий, как извлечь пользу из конфликтной ситуации, сможете оценить собственную стратегию работы с клиентами, узнаете о том, как защитить свой бизнес от проявлений потребительского экстремизма. Кроме того, мы подготовили для вас реальные кейсы от известных компаний Тюмени, которые готовы откровенно поделиться своим опытом разрешения конфликтных ситуаций и повышения клиентской лояльности.

Основные тезисы семинара:

* Разбор ошибок, которые совершают компании при работе с жалобами клиентов.

* Технология предотвращения конфликтных ситуаций с клиентами.

* Инструменты повышения клиентской лояльности.

* Методы защиты бизнеса от потребительского экстремизма и недостоверной информации.

* Реальные кейсы превращения рассерженных клиентов в горячих поклонников.

Спикеры:

Елена Сидорова, эксперт по клиентоориентированности, руководитель Студии сервиса и продаж "СервисЛидер"

Екатерина Браун, председатель Некоммерческой общественной организации по защите прав потребителей, генеральный директор юридической компании «СБПР»

Татьяна Каргополова, руководитель Регионального операционного офиса «Тюменский» АО «Банк ДОМ.РФ»

Наталья Баженова, директор службы маркетинга и продаж Бизнес Отеля «Евразия»

Татьяна Филатова, главный врач Косметологической поликлиники № 1

Дата: 29 апреля

Время: 14.00 – 17.00

Место: Бизнес Отель «Евразия», г. Тюмень, ул. Советская, 20.

Стоимость участия: 1000 руб.

Регистрация обязательна.

Подробная программа: http://surl.li/rmgw

Регистрация: http://surl.li/rmgn