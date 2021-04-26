Тюменскому бизнесу обещают реальную помощь. Фото предоставлено "КП".

Недовольные клиенты. Из-за них компании теряют значительные деньги (часто даже не догадываясь об этом), и подвергают риску свой бизнес. Умение грамотно решать конфликтные ситуации, превращая рассерженных клиентов в адвокатов бренда, и, главное, предотвращать ошибки – это не только защита бизнеса, это огромное конкурентное преимущество, позволяющее укреплять позиции компании и увеличивать прибыль.

Семинар «Клиент. Война или мир?» - это честный разговор с экспертами о том, как избежать нежелательных последствий от ошибок в сервисе (а они случаются у всех) и как построить систему, повышающую удовлетворенность клиентов. Вы познакомитесь с современными подходами к решению этих задач, получите четкие алгоритмы действий, как извлечь пользу из конфликтной ситуации, сможете оценить собственную стратегию работы с клиентами, узнаете о том, как защитить свой бизнес от проявлений потребительского экстремизма. Кроме того, мы подготовили для вас реальные кейсы от известных компаний Тюмени, которые готовы откровенно поделиться своим опытом разрешения конфликтных ситуаций и повышения клиентской лояльности.

Основные тезисы семинара:

* Разбор ошибок, которые совершают компании при работе с жалобами клиентов.

* Технология предотвращения конфликтных ситуаций с клиентами.

* Инструменты повышения клиентской лояльности.

* Методы защиты бизнеса от потребительского экстремизма и недостоверной информации.

* Реальные кейсы превращения рассерженных клиентов в горячих поклонников.

Спикеры:

• Елена Сидорова, эксперт по клиентоориентированности, руководитель Студии сервиса и продаж "СервисЛидер"

• Екатерина Браун, председатель Некоммерческой общественной организации по защите прав потребителей, генеральный директор юридической компании «СБПР»

• Татьяна Каргополова, руководитель Регионального операционного офиса «Тюменский» АО «Банк ДОМ.РФ»

• Наталья Баженова, директор службы маркетинга и продаж Бизнес Отеля «Евразия»

• Татьяна Филатова, главный врач Косметологической поликлиники № 1

Дата: 29 апреля

Время: 14.00 – 17.00

Место: Бизнес Отель «Евразия», г. Тюмень, ул. Советская, 20.

Стоимость участия: 1000 руб.

Регистрация обязательна.

Подробная программа: http://surl.li/rmgw

Регистрация: http://surl.li/rmgn