В Тюмени пропала девочка. Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

В Тюмени пропала восьмилетняя девочка. Карина Абдалова сегодня, 26 апреля, вышла из дома по улице Московский тракт, до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

По информации поискового отряда «Белая Сова – Тюмень», Карина была одета в салатовую куртку ниже пояса с капюшоном, темно-синюю шапку с рисунком из серебряных бабочек, синюю юбку и такого же цвета жилетку, белую блузку и белые колготки. При себе имела розовый рюкзак и зеленую сумку для сменной обуви.

Рост пропавшей составляет около 120 сантиметров, имеет среднее телосложение, темные волосы до плеч собраны в два хвостика, карие глаза.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Карине Амильевне, просят позвонить по телефонам: 02/112 полиция, 8 (3452) 793-023 - УМВД России по Тюменской области, 8-932-32-39-911 – волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень», или написать на почту poisksova@gmail.com.