В селе Исетском мужчина ударил жену по лицу и побил метлой. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции села Исетское поступило сообщение об оказании медицинской помощи местной жительнице с телесными повреждениями. Правоохранители задержали подозреваемого.

Конфликт произошел между супругами. Вечером мужчина как следует выпил и вдруг вспомнил старые обиды, после чего подошел к жене и ударил ее по лицу.

– Женщина занесла с улицы метлу и намеревалась ею нанести удар своему обидчику. Однако тот выхватил хозяйственный инструмент и сам ударил ее. Сельчанка выбежала из дома и обратилась в больницу, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении 39-летнего мужчины отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Наказание, согласно данной статье, – лишение свободы на срок до пяти лет. Житель села Исетское отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.