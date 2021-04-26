В Тюмени трудоустроенный мужчина получал выплаты по безработице. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени трудоустроенный мужчина получал выплаты по безработице. Факт мошенничества выявили в ноябре прошлого года.

41-летний житель Тюмени на протяжении четырех месяцев выполнял работы по договору для одной из железнодорожных организаций. В то же время он стоял на учете в учреждении службы занятости как безработный и получал пособие по безработице.

– В результате действий злоумышленником за три месяца был причинен ущерб госучреждению более 17 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат», – рассказала пресс-секретарь Тюменского ЛО МВД России на транспорте Ольга Гультяева.

Уголовное дело с утвержденным транспортным прокурором обвинительным актом было направлено в суд. Суд признал виновным подозреваемого и назначил ему наказание – 280 часов обязательных работ.